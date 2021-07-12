Гроза с ливнями обрушилась на Лондон, затопив улицы и автомобили

Автомобили в некоторых районах Лондона оказались под водой, когда на столицу Великобритании обрушился шторм. Об этом сообщает The Mirror.

Потопы были зафиксированы в разных районах, включая Кенсингтон на юго-западе Лондона, а также Финчли и Хэмпстед на севере города.

Отмечается, что метеобюро страны ранее выпустило предупреждение о возможном шторме. Также синоптики предупредили жителей юго-востока Англии, чтобы они были готовы к сбоям электроэнергии, так как вечером 12 июля всего за несколько часов может выпасть 60 мм осадков.

Ранее сообщалось, что два пекинских международных аэропорта — Шоуду и Дасин — были вынуждены отменить в понедельник, 12 июля, свыше 400 рейсов из-за сильных ливней.

В Шоуду на понедельник были запланированы 806 рейсов, из которых 285 были отменены. В аэропорту Дасин отменены 156 из 598 рейсов.

Отмечается, что на столицу Китая обрушились сильнейшие ливни с начала года. Дожди накрыли Пекин вечером (в 5.00 мск), в большинстве районов города выпало 70 мм осадков, а в некоторых — до 150 мм.