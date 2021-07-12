СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская рассказала, что следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром. Об этом сообщает ТАСС.

«Следствие даст правовую оценку как действиям мужчины, открывшему дверь, так и действиям сотрудников авиакомпании, допустивших нахождение пассажиров на борту лайнера при неработающей системе кондиционирования», — сказала она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила Марковская.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что в совете готовы помочь российскому гражданину, открывшему аварийную дверь самолета во время длительного ожидания перед вылетом в Анталью.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде.