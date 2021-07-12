В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в России

Лесопожарная обстановка в России остается напряженной. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Установившаяся жаркая и ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост [количества] природных пожаров», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, особый противопожарный режим действует в 48 субъектах, а еще в 14 регионах он введен на части территорий (в 1 563 муниципальных образованиях). Наиболее сложная обстановка в Якутии, вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. Авиация МЧС участвует в тушении пожаров на этих участках.

Также сложная ситуация в Магаданской области, где зафиксировано 50 пожаров на площади 170 тыс. га. Там были выставлены пожарные посты, ведется мониторинг ситуации.

Ранее глава Министерства природы Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру из-за того, что в Якутии и Иркутской области занизили данные по лесным пожарам.

Глава ведомства обратил внимание прокуроров на то, что в отчетности указанных регионов приведена недостоверная информация относительно ситуации с природными пожарами. Так, по официальным данным, в ряде лесничеств Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи.