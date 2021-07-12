В Госдуме призвали Минздрав определить критерии для медотводов от вакцинации против COVID

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн планирует обратиться в Министерство здравоохранения России с просьбой определить регламент предоставления медотводов от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам», – сообщил парламентарий.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что пациенты с онкологией испытывают проблемы с получением медицинских отводов. Хинштейн подчеркнул, что хоть вакцинация от COVID-19 и важна, права людей при этом не должны нарушаться.

Ранее группа врачей сообщила РБК, что лишь тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин могут быть основаниями для получения медицинского отвода для вакцинации, в том числе от коронавируса.