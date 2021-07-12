Море под Геленджиком окрасилось в красный цвет

В администрации Геленджика объяснили, почему вода в Черном море окрасилась в красный цвет. Об этом сообщает ТАСС.

«В селе Прасковеевка у скалы Парус море окрасилось в красный цвет. Поводов для паники нет, это природное явление. Обусловлено это тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для [водорослей] макрофитов», — рассказали в мэрии.

Там добавили, что данные водоросли в естественной среде нетоксичны и не являются опасными для человека.

12 июля в сети появились фото и видео Черного моря возле скалы Парус с Геленджике. На кадрах видно, что вода стала красного цвета.

Ранее сообщалось, что смерч над морем в Краснодарском крае попал на видео.