Море под Геленджиком окрасилось в красный цвет
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В администрации Геленджика объяснили, почему вода в Черном море окрасилась в красный цвет. Об этом сообщает ТАСС.
«В селе Прасковеевка у скалы Парус море окрасилось в красный цвет. Поводов для паники нет, это природное явление. Обусловлено это тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для [водорослей] макрофитов», — рассказали в мэрии.
Там добавили, что данные водоросли в естественной среде нетоксичны и не являются опасными для человека.
12 июля в сети появились фото и видео Черного моря возле скалы Парус с Геленджике. На кадрах видно, что вода стала красного цвета.
Ранее сообщалось, что смерч над морем в Краснодарском крае попал на видео.