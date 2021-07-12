Медики рассказали, что испытывают пациенты перед инфарктом
Анна Светлова
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Врачи рассказали, какие виды боли могут быть признаками инфаркта. Об этом сообщается на сайте British Heart Foundation.
Медики рекомендуют незамедлительно обращаться к врачам, если боль в груди появилась внезапно и становится сильнее; распространяется на руки, спину, шею или челюсть; при появлении одышки или ухудшении самочувствия.
В других случаях боль в груди может указывать на стенокардию, несварение желудка или мышечное перенапряжение.
Также среди симптомов сердечного приступа специалисты выделяют потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.
Ранее врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую.
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