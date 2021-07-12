Медики рассказали, что испытывают пациенты перед инфарктом

Врачи рассказали, какие виды боли могут быть признаками инфаркта. Об этом сообщается на сайте British Heart Foundation.

Медики рекомендуют незамедлительно обращаться к врачам, если боль в груди появилась внезапно и становится сильнее; распространяется на руки, спину, шею или челюсть; при появлении одышки или ухудшении самочувствия.

В других случаях боль в груди может указывать на стенокардию, несварение желудка или мышечное перенапряжение.

Также среди симптомов сердечного приступа специалисты выделяют потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

Ранее врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую.