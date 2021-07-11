Соседи рассказали о подростке, выбросившем новорожденную сестру из окна

Соседи рассказали о подростке, который выбросил новорожденную сестру из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

По их словам, он не отличался странным поведением.

Один из жителей соседнего дома назвал мальчика «совершенно нормальным», отметив, что у него хорошая семья.

Другая соседка заявила, что по внешности подростка якобы можно было определить «какие-то отклонения». Однако она не пояснила, в чем именно они выражались. Женщина также призналась, что у нее нет информации о жизни семьи подростка.

«Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я видела, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал», — сказала соседка.

Она добавила, что тот же мужчина и тот же мальчик накануне вместе катались на самокате.

Ранее СМИ писали, что подросток, выбросивший сестру из окна, состоит на учете у специалистов, у него тяжелая степень психического заболевания.

До этого столичное СУ СК России сообщило, что тело новорожденной с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, было обнаружено утром 11 июля вблизи жилого дома на Левобережной улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».