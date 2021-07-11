Офтальмолог предупредил об опасности купания в контактных линзах

Заведующий отделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн № 2, профессор Алексей Егоров предупредил об опасности купания в контактных линзах.

По его словам, в пресных водоемах часто водится акантамеба, которая при попадании в глаза может привести к слепоте.

«Сейчас жаркое лето, все хотят купаться. В пресноводных, особенно стоячих водоемах есть акантамеба. Она любит особо людей, которые носят контактные линзы. Во время купания она очень здорово забирается под контактные линзы. Дальше развивается очень неприятный акантамебный кератит», — рассказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Егоров добавил, что если человек все-таки искупался в линзах, то необходимо их снять и обязательно обработать раствором глазного антисептика.

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