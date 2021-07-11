Онколог рассказал, в каких случаях пациенты могут излучать радиацию

Некоторые пациенты с онкологическими заболеваниями могут излучать радиацию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Денис Романов.

По его словам, речь идет о тех, кто подвергался брахитерапии рака и системной радиотерапии, когда в кровоток пациента вводится радиоактивное вещество.

«При определенных критериях пациент должен быть боксирован в специальной комнате, для того чтобы за счет периода полураспада через некоторое время излучаемая доза снизилась и человек смог вернуться полностью в общество, не представляя для него угрозы», — отметил Романов.

Специалист добавил, что пациент не представляет никакой угрозы для окружающих в случае дистанционной лучевой терапии, которая является наиболее распространенной процедурой.

Ранее врач-химиотерапевт Андрей Базылев назвал разновидности онкологических заболеваний, считающихся наиболее агрессивными.