Россияне рассказали, сколько нужно на хороший недельный отпуск

Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в сто тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха всей семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей», — следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Чуть менее трети опрошенных оценивают запоминающийся отдых в сумму до 100 тыс, а 12,6% считают, что неплохо отдохнуть неделю можно и за 50 тыс. рублей.

Более половины опрошенных готовы взять кредит или занять денег на отпуск, отмечается в исследовании — 17% респондентов однозначно возьмут в долг у банка, еще 40,3% хотели бы взять ссуду на отдых.

Ранее в Ассоциации туроператоров России дали три совета россиянам, которые планируют поехать в отпуск в этом году.