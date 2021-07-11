Крым обновил антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 368 новых случаев коронавируса, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека.

Он напомнил о необходимости соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, призвал максимально ограничить социальные контакты и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Накануне Аксенов заявил, что 9 июля на территории полуострова было зарегистрировано 357 случаев заражения. Рекордным суточным показателем зараженных в республике было 365 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Крыму заболели 51 695 человек, выздоровели — 45 217.

В конце июня в Крыму были обнаружены индийский и британский штаммы коронавируса.