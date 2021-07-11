Собянин заявил, что Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19

Российская столица смогла преодолеть пиковые значения по коронавирусной инфекции. Сейчас наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, уже начала стабилизироваться ситуация с распространением вируса.

«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — заявил Сергей Собянин.

10 июля сообщалось, что в Москве за сутки подтвердились 5 694 случая коронавируса. Днем ранее выявили 6 643 случая, 8 июля — 6 040, 7 июля — 5 621, 6 июля — 5 498.

Также врачи отмечали рост тяжелых случаев COVID-19 из-за жары. Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин уточнил, что жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, повышенное сердцебиение — то есть заставляет работать все системы организма в режиме «чрезвычайной ситуации».