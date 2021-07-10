В Коми самолет совершил аварийную посадку на автодорогу

Печорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов из-за аварийной посадки самолета в Печорском районе Республики Коми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что судно вылетело из аэродрома Печоры с двумя пассажирами на борту для патрулирования лесных участков. Однако из-за технической неисправности пилот был вынужден сесть на автомобильную дорогу между поселками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших нет, судно также не повреждено.

Сейчас самолет везут наземным транспортом до аэропорта Печоры. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет департамента полиции Лос-Анджелеса совершил вынужденную посадку на загруженном шоссе в Калифорнии. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как борт едет прямо по трассе в окружении автомобилей.

Отмечается, что при посадке не пострадали ни самолет, ни ехавшие по трассе водители. По данным издания, пока непонятно, почему пилот решил приземлиться прямо на шоссе.