Умер один из пассажиров опрокинувшейся в Петербурге лодки

Умер мужчина, которому врачи скорой оказывали помощь на берегу Дудергофского канала после аварии с моторной лодкой. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что капитан лодки 61-летний Сергей Хренов находится в реанимации городской больницы № 26 в тяжелом состоянии.

Хренов вместе с семьей и друзьями отплыл из яхт-клуба «Балтиец» на личной лодке около двух часов дня. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, катер вмещает максимум шесть человек, но на борту их было девять, включая троих детей.

Капитан моторной лодки не справился с управлением в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге, и на большой скорости судно врезалось в металлическое заграждение. До пяти человек оказались за бортом, очевидцы происшествия помогали утопающим.

На место ЧП прибыли спасатели, выясняются обстоятельства аварии. В результате происшествия пострадали девять человек.