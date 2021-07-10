В США мотыльков и муравьев переименуют во избежание расизма

Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку» (анг. Gypsy Moth — Lymantria dispar) и «цыганскому муравью» (анг. Gypsy Ant — Aphaenogaster araneoides), так как считает эти названия оскорбительными, сообщает NPR.

«Слова имеют значение, и то, как мы называем кого-то, имеет значение. Использование прежнего названия Lymantria dispar действительно нанесло цыганскому народу большую боль», — заявил исполнительный директор организации Крис Стелциг.

Общество составляет базу данных, в которой содержится более двух тысяч общепринятых названий насекомых, а также их обозначения на латыни. Базу постоянно меняют, но делают это, как правило, по научным причинам – чтобы лучше описать вид.

Мотылек Lymantria dispar — чужеродный для Северной Америки вид, который считается вредным для лесов континента. Из-за проблем, создаваемых этими насекомыми, их и сравнили с цыганами, к которым в США долгое время относились негативно.

Муравьи Aphaenogaster araneoides строят несколько гнезд, но живут только в одном. За любовь к странствованиям профессор биологии Терри МакГлинн из Калифорнийского государственного университета, предложил связанное с цыганами название.

Ранее правнук британской писательницы Агаты Кристи переименовал французское издание ее детективного романа «Десять негритят».