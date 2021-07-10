На востоке США снесли памятники конфедератам

В городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, демонтировали статуи генералов армии Конфедеративных Штатов Америки Роберта Эдварда Ли и Томаса Джонатана Джексона, сообщает Fox News.

На мероприятии выступила мэр Шарлотсвилля Никуя Уокер, она назвала снос памятников «одним маленьким шагом вперед» в деле преодоления превосходства белого населения.

Рядом с памятниками были установлены смотровые площадки. Понаблюдать за тем, как статуи главнокомандующих проигравшей в гражданской войне стороны снимают с постамента, собралась толпа зрителей.

О планах демонтировать статую Роберта Ли стало известно в 2016 году. После этого сторонники правых взглядов использовали памятник, как точку сбора при проведении митингов.

Демонтированные статуи будут храниться на территории города. В дальнейшем монументы либо утилизируют, либо передадут в музей. Сейчас в мэрии рассматривают десять предложений от заинтересованных в приобретении монументов организаций.

Ранее статую Роберта Ли убрали из здания конгресса США.