Эксперт рассказал, что новая волна COVID-19 грозит Чехии

Чехия в настоящий момент находится на пороге новой волны эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает издание Blesk.czL со ссылкой на ведущего эпидемиолога республики и бывшего министра здравоохранения страны Романа Прымулу.

«Новый штамм играет доминирующую роль. Он распространяется очень интенсивно. Ограничения были практически устранены», — заявил ведущий эпидемиолог республики.

По его словам, ограничения, ранее веденные из-за ситуации с COVID-19, сняли преждевременно.

Также Прымула обратил внимание, что на распространение вируса влияет множество контактов между людьми.

При этом эксперт считает, что коронавирус летом будет распространяться медленнее, чем осенью. Это связано с большинством встреч на улицах, а не помещениях.

«Вы можете наблюдать, что новые мутации распространяются непропорционально быстрее даже в эти летние месяцы», — подчеркнул экс-министр.

В апреле Чехия ослабила карантинные ограничения. Разрешили занятия ученикам начальной школы до 5 класса включительно.

В начале лета семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты о вакцинации. В их числе Чехия.

В Чехии с населением около 10,7 млн граждан за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 669 182, из них вылечились 1 636 783, умер 30 331 житель. 27 декабря прошлого года в республике началась вакцинация от коронавируса. Полный цикл вакцинации прошли 3 708 711 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.