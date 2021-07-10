Девять человек пострадали при опрокидывании лодки в Петербурге

Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после опрокидывания лодки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«На борту моторного катера находилось 9 человек, в том числе 3 детей. После столкновения с бетонной набережной все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге моторная лодка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в стенку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали люди.

До пяти человек оказались за бортом и упали в воду, очевидцы происшествия начали помогать утопающим.

На место ЧП прибыли спасатели, выясняются обстоятельства аварии. Одного из потерпевших забрали на носилках, второй оставался на берегу. Среди пострадавших есть дети. Всего на борту лодки было, предположительно, семь человек.