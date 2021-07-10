В АТОР дали советы туристам, планирующим отпуск

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин дал три совета россиянам, которые планируют поехать в отпуск в этом году. Об этом сообщает Life.

Во-первых, в этом году лучше не организовывать путешествия самостоятельно, а обратиться к специалистам.

«Вот собрались люди в Непал, а там началась эпидемия в очередной раз. Непал за два дня закрывает границы, самолеты перестают летать, и вы просто из этой страны не вылетите», — сказал он.

Во-вторых, как подчеркнул Горин, стоит постоянно отслеживать информацию, потому что правила о въезде и выезде из стран меняются каждый день.

В-третьих, глава АТОР призвал быть готовым к неожиданным тратам, а также купить перед путешествием медицинскую страховку.

Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, как комфортно выйти из отпуска на работу.