В полиции отреагировали на повторную попытку обмануть ветерана Пронина
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что благодаря тому, что ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин проявил бдительность, злоумышленники не смогли его обмануть. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа».
«Аферисты требовали, чтобы Василий Гаврилович оформил почтовый перевод на указанную сумму (75 тысяч рублей) и направил его по определенному адресу. Пенсионер, понимая, что в данную медицинскую организацию никогда ранее не обращался, прервал все разговоры и обратился в правоохранительные органы», — уточнила представитель ведомства.
7 июля ветерану на домашний телефон позвонили неизвестные и представились сначала работниками Пенсионного фонда России, а потом — судебными приставами. Мошенники пытались заверить пожилого мужчину, что он не оплатил аренду банковской ячейки.
В настоящий момент идет расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В июне Волк сообщила о похищении у Пронина 400 тыс. рублей. Пронину позвонил лжеправоохранитель, который обманом убедил его снять с банковского счета и передать третьему лицу денежные средства якобы «для поиска мошенника». Подозреваемых удалось задержать.
Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге. На Параде Победы в 2021 году он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.