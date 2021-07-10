Евросоюз в июле привьет 70% населения от коронавируса

Евросоюз получил достаточное число вакцин, чтобы привить в июле 70% взрослого населения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы поставили достаточное количество вакцины странам-членам, чтобы полностью вакцинировать по меньшей мере 70% совершеннолетних граждан ЕС в этом месяце», — сказала она.

По ее словам, в ближайшее время полмиллиарда доз вакцин будут распределены между странами в ближайшее время.

В Европе коронавирусом заразились 48,7 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона скончались.

Ранее Еврокомиссия направила ряду других стран, в том числе России, технический запрос на переговоры о взаимном признании «ковидных» сертификатов.

8 июля посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса. Вместе с тем евродипломат подчеркнул, что на данном этапе говорить, когда границы откроются полностью, рано.