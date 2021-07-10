Разведывательное управление США уличили в использовании фотошопа

Офис директора национальной разведки США (ODNI) раскритиковали за использование фотошопа при редактировании фотографии, появившейся на обложке ежегодного отчета о разнообразии среди сотрудников. На снимке обнаружили женщину в инвалидном кресле и слепого мужчину, добавленных при помощи редактирования, сообщает издание New York Post.

В докладе под названием «Наем и удержание представителей меньшинств, женщин и инвалидов в разведывательном сообществе Соединенных Штатов» пользователи соцсетей увидели, что двух человек не было на исходном кадре. Как оказалось, данное фото было взято с фотостока.

На этот факт указал политический консультант, республиканец и подкастер Люк Томпсон.

«Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю», — прокомментировал ситуацию американец.

Директор Нацразведки Эврил Хэйнс в отчете отметила, что ведомство должно отражать разнообразный состав Америки, демонстрируя среду, где могут развиваться профессионалы.

В 2019 году премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попросил пресс-службу ретушировать его волосы, а не ноги.