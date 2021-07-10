Экс-участник «Дома-2» Чубуков погиб в Москве

Бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Филипп Чубуков погиб в столице. По предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме, находящемся на Перервинском бульваре. По неподтвержденным сведениям, 28-летний Чубуков выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

Трагедия произошла в ночь на 10 июля после того, как Чубуков поссорился с младшим братом. Официальная причина смерти экс-участника шоу «Дом-2» в настоящий момент неизвестна.

Тело мужчины обнаружили под окнами здания на юго-востоке города.

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