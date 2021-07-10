Шеф-повар рассказал, какие блюда Мишустин пробовал в Екатеринбурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллеги из правительства во время пребывания в Екатеринбурге ели пельмени, блюда из камчатского краба и муксуна. Об этом рассказал шеф-повар екатеринбургского ресторана Михаил Ковалев, передает РИА «Новости».

Председателя кабмина в уральской столице сопровождали министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам Ковалева, о визите политиков ему сообщили за два дня до их прибытия, меню не согласовывалось. Премьер и министры запланировали личный ужин, который не был приурочен к каким-то мероприятиям, отметил шеф-повар.

«Они приехали к нам в ресторан, дружно, весело поужинали. Никаких особенностей не было. Внутри, конечно, был небольшой мандраж», — сказал Ковалев.

По его словам, также на ужин подавали традиционные салаты: оливье по рецепту 1864 года, сельдь «Шуба» из печеных овощей и с соусом «Провансаль» по рецепту 1919 года, французский салат «Нисуаз» из тунца и овощей с оригинальной заправкой из дижонской горчицы, оливкового масла, тимьяна, чеснока, сока лимона и белого винного уксуса. Кроме того, политики попробовали салат с тигровыми креветками с ломтиками печеных кабачков и маринованных цуккини, дольками грейпфрута, авокадо и брокколи.

Ковалев отметил, что гости остались довольны визитом.

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