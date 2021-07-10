В Москве за сутки подтвердились 5 694 случая коронавируса, с начала пандемии — 1 423 828. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее выявили 6 643 случая, 8 июля — 6 040, 7 июля — 5 621, 6 июля — 5 498. Также за прошедшие 24 часа скончались 108 пациентов, выздоровели 7 035 москвичей. Всего в городе зафиксировано 23 538 летальных исходов и 1 221 766 выздоровлений.

По всей России за сутки от коронавируса скончались 752 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 июля, когда погибли 737 человек. Всего умерли 142 253 россиянина.

За прошедшие 24 часа также выявили 25 082 заражения. Больше всего случаев в Москве (5 694), Подмосковье (2 487) и Петербурге (1 978). Общее число случаев коронавирусной инфекции составляет 5 758 300.