Вирусолог рассказал, сколько раз человек может переболеть коронавирусом

Вирусолог Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что болеть коронавирусной инфекцией люди могут неограниченное количество раз. Такой вариант, по словам эксперта, возможен, если не выполнять санитарно-эпидемиологические правила, сообщает издание URA.RU.

«Повторное заражение коронавирусом может происходить сколько угодно, в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек. Если продолжать участвовать в массовых шумных тусовках, не соблюдать социальную дистанцию, не носить маски, вирус рано или поздно попадет», — предупредил вирусолог.

Щелканов обратил внимание, что наличие прививки против COVID-19 не гарантирует полную защиту организма.

«Наличие антител после болезни или вакцинация не являются гарантией, что не произойдет повторного заражения, так как это не противогаз и не костюм противохимической защиты», — добавил он.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков допускает, что коронавирус будет как грипп.

«Это как с гриппом — цикл заражений будет продолжаться до тех пор, пока иммунитет не будет полностью защищен. Коронавирус входит в группу острых респираторных вирусных инфекций, а они имеют сезонность и иммунитет к ним недолговечен», — пояснил медик.

Накануне Россия обновила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа также выявили 25 082 заражения. Больше всего случаев в Москве (5 694), Подмосковье (2 487) и Санкт-Петербурге (1 978).