Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Пять человек стали жертвами землетрясения в Таджикистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеды Юсуфи.

Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в 165 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района в 7.14 (5.14 мск) в субботу, 10 июля.

Как сообщила Юсуфи, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних, проживающих в сельском джамоате Хиджборак Раштского района, получили ранения и были направлены в больницу.

По предварительным данным, при землетрясении в двух селах пострадали 19 домов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать комиссию во главе с премьер-министром республики.

Юсуфи добавила, что для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений на место происшествия выехали чиновники.

В начале июля сообщалось, что в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек.