Ученые выяснили, что беременные заражаются коронавирусом в три раза чаще

Беременные женщины заражаются коронавирусом в три раза чаще, чем другие люди. Об этом заявили ученые Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии, передает ТАСС.

«Заболеваемость населения Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (СФО и ДФО) в 2020 году составила 1960 [случаев] на 100 тыс. человек, тогда как заболеваемость у беременных в три раза выше этого показателя — 5933 [случая] на 100 тыс. человек», — сообщила внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО Наталья Артымук.

По итогам исследования, у 80% беременных с COVID–19 было легкое и бессимптомное течение заболевания. Такие пациентки также чаще переправлялись в реанимационно–анестезиологические отделения (3,5%), чем население в целом (2,2%), но значительно реже для их лечения применялись аппараты ИВЛ.

Также у беременных с коронавирусом втрое чаще, чем у незаразившихся женщин, случались преждевременные роды, и в их случае почти в полтора раза чаще приходилось прибегать к кесареву сечению.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о правильной вакцинации беременных.