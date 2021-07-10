В Москве в субботу ожидается до +32°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 10 июля, будет до +32°С. В столице будет переменная облачность. В Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и гроза, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30...+32°С. Ожидается северный ветер 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +19...+21°С. Прогнозируется северный ветер 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

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