Собянин назвал условие введения локдауна

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возможно введение локдауна, если городские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: «вот городские власти что-то делают, а нам наплевать». Так не получится», — сказал он.

По словам Собянина, если организации не выполнят требования, ожидается только один исход — локдаун.

«Мы же пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой», — отметил мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении организаций и предприятий общественного питания, обеспечивающих вакцинацию более 60% сотрудников, в виде гранта, размер которого составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в минувшие 12 месяцев, но не превышающий 5 млн рублей.

Кроме того, заведения, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечивающие вакцинацию 60% и более работников, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг, в размере 100% фактических затрат предприятий общепита на эти цели в третьем квартале 2021 года, гранты будут предоставлены в четвертом квартале.

До этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% всех сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу.