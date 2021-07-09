В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах ЖКТ у пациентов с «дельта»-штаммом

У каждого третьего пациента с штаммом «дельта» коронавирусная инфекция сопровождается нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», — заявил специалист.

По словам Горелова, перед данным штаммом наиболее уязвимы молодые люди в возрасте 14-29 лет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране в июне выросла на 13,9% в связи с появлением «дельта»-штамма COVID-19.

До этого врачи раскрыли новые симптомы «дельта»-штамма коронавируса, которые могут привести к тяжелым последствиям для организма.