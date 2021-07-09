Минсельхоз предложил продавать сахар и зерно из госфонда магазинам и пекарням

Минсельхоз предложил продавать зерно из российского интервенционного фонда российским мукомолам и хлебопекарным предприятиям, а сахар — предприятиям торговли. Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления правительства.

«В соответствии с принятыми подходами сельскохозяйственную продукцию планируется реализовывать в отношении зерна — мукомольным и хлебопекарным предприятиям, в отношении сахара — организациям торговли», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Минсельхоз оценил возможный рост отпускных цен на хлеб.

В ведомстве отметили, что пока цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, их повышения не ожидается. Дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых помогут оставить цены на прежнем уровне.