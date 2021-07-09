Спрос на платную медицину в России вырос на треть за две недели

С середины июня онлайн-оборот платных медицинских услуг вырос на 28% по сравнению с началом месяца. Количество онлайн-транзакций выросло на 12%, а средний чек увеличился на 14% и составил 13 904 руб., подсчитали аналитики CloudPayments для «Газеты.Ru».

«При невозможности оперативно получить необходимое в рамках системы ОМС граждане активно начали обращаться в платные клиники за ПЦР-исследованиями, также спросом пользуются КТ и МРТ, разовые консультации врачей, вызовы коммерческой скорой помощи и вакцинация», — заявил сооснователь и генеральный директор компании Дмитрий Спиридонов.

По данным сервиса, подобные всплески спроса сопровождают каждую «волну» коронавируса в стране.

При этом снижался средний чек за оказание помощи: в январе 2020 года средняя стоимость покупки составляла 35 959 руб., в апреле-мае 2020 года — 17 736 руб., в первую неделю июля — 11 900 руб. По мнению Спиридонова, россияне стараются тратить деньги только на необходимые услуги, откладывая серьезные процедуры на будущее.

Во второй половине июня в ряде регионов на фоне роста заболеваемости COVID-19 были введены новые ограничения. Так, отрицательный ПЦР-тест необходим для туристических поездок, посещения мероприятий, ресторанов и кафе, плановых госпитализаций — четверть россиян готовы привиться ради того, чтобы без ограничений проводить время вне дома.

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