Разработчик рассчитывает на регистрацию нового препарата от коронавируса в начале осени

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется, что в начале сентября будет зарегистрирован препарат от коронавируса «Мир-19».

«В том случае, если препарат будет зарегистрирован, то... с одной стороны, будут продолжаться клинические исследования уже третьей фазы, уточняющие уже на большем контингенте пациентов, но с другой стороны, он уже имеет право быть применимым в стационарах», — заявила Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Ожидается, что испытания препарата от коронавируса «Мир-19», разрабатываемого «ГНЦ Институтом иммунологии» ФМБА,завершатся к концу лета — в мае уже началась вторая фаза испытаний.

Ранее в ФМБА заявляли, что их вакцина будет защищать от любых мутаций COVID-19.