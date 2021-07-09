Европейская страна впервые закроет границы для непривитых от коронавируса

Мальта станет первой страной в Европе, которая будет пускать только привитых от коронавируса — непривитым с 14 июля въезд будет закрыт, сообщил министр здравоохранения страны Крис Ферне.

«Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг. На данный момент мы не планируем изменять другие части нашего плана, но мы можем, если для этого будет научно подтвержденная необходимость», — цитирует Ферне издание Times of Malta.

Уточняется, что дети, которые едут на Мальту с родителями. должны будут предъявить недавний отрицательный результат теста ПЦР. Дети без сопровождения взрослых не будут допущены в страну.

Министр отметил. что не вакцинированные жители Мальты также не смогут выезжать за границу. «Люди без сертификата о вакцинации не могут путешествовать без разрешения по любой причине», — сказал Ферне.

Издание отмечает, что эти меры были объявлены ​​после того, как на Мальте число активных случаев заражения увеличилось в пять раз за десятидневный период.

На данный момент власти Мальты санкционировали четыре вакцины от коронавируса — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Jannsen.

Ранее сообщалось, что с 7 июля российским туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса в течение последнего года или переболели инфекцией, полгода не нужно сдавать ПЦР-тесты при возвращении на родину.