Суд арестовал главу ОМВД подмосковного Егорьевска за покушение на убийство

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 8 сентября 2021 года главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сын Ермакова Александр, являющийся сотрудником полиции, также проходит обвиняемым по делу.

Ранее СК просил арестовать Ермакова и его сына.

8 июля в СМИ появилась информация, что Ермаков был задержан за подготовку убийства и доставлен на допрос в управление СК, а по месту его жительства и на работе проходят обыски. По данным источников, полицейского подозревают в том, что он планировал убить предпринимателя.

До этого сотрудники собственной безопасности главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали полицейского из управления по Калининскому району города за то, что он требовал у фирмы ежемесячную выплату взятки в размере 500 тыс. рублей.