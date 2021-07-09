Глава МЧС поручил увеличить группировку для борьбы с пожарами в Челябинской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев в связи со сложной пожароопасной обстановкой в Челябинской области распорядился перевести в регион дополнительные силы и спецсредства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Скоординировать работу РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. «Газета.ru») на месте поручено оперативной группе во главе с замминистра Ильей Денисовым», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на юге Челябинской области в лесу у села Париж локализовали пожар. Из поселка Джабык в Карталинском районе срочно эвакуировали жителей. Огонь находился в 5 км от поселка, из-за подступивших лесных пожаров нечем дышать.

Огонь от лесного пожара перекинулся на населенный пункт Запасное Карталинского района. Информации о пострадавших не поступало.

Общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 тыс. гектаров. Ликвидация возгораний осложняется сильным шквалистым ветром.