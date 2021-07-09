Немецкий ветеран потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР

Немецкий ветеран Генрих Шепе заявил о необходимости выплатить компенсацию России за военные преступления гитлеровской армии. Об этом сообщает газета General-Anzeiger.

Он напомнил, что Германия недавно официально признала геноцид племен гереро и нама в Южной Африке в начале XX века. Тогда были убиты около 75 тыс. человек.

«А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 млн человек, разве не геноцид?» — сказал он.

Также Шепе уточнил, что Германия выплатила компенсацию евреям за Холокост, отметив, что не знает даже о каких-нибудь извинениях перед русскими.

«Я благодарен русским за то, что пережил войну и пятилетний плен, где ни разу не видел, чтобы какой-нибудь охранник мстил немцу», — написал ветеран.

Кроме того, он отметил, что в немецком плену с русскими обращались крайне жестоко: морили голодом и издевались. В качестве примера он привел тактику выжженной земли, когда при отступлении гитлеровских войск — уничтожались города и села, предприятия, инфраструктура, а также убивали людей.

«Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного», — добавил Шепе.

Извинения уже «давно назрели» и сегодня они станут положительным шагом, подчеркнул он.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала ранее не обнародованные документы разведки вермахта, описывающие положение и действия отступающих частей Красной армии в первые часы и дни после вторжения в СССР.