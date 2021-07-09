Эпидемиолог назвал самую уязвимую к «дельта»-штамму коронавируса группу людей

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» о наиболее уязвимой группе населения к штамму коронавируса «дельта».

По его словам, если раньше наиболее уязвимой группой для нового штамма считались люди 65+, то сейчас вариант вируса «помолодел». Теперь им чаще заражаются люди в возрасте от 14 до 29 лет.

«Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми болеют родители, и наоборот», — добавил специалист.

Также Горелов сообщил, что у каждого третьего заразившегося мутацией «дельта» наблюдается кишечное расстройство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что перед коронавирусом наиболее уязвимы люди от 18 до 49 лет. По ее словам, это самый активный возраст с самым большим количеством контактов.