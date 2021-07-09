Боевики ИГ* планировали получить в России доступ к радиоактивным источникам

В 2020 году боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет госкорпорации «Росатом» за прошлый год.

Неофициальный документ посольства Соединенных Штатов с информацией о планах ИГ (организация запрещена в России) поступил в министерство иностранных дел России, после чего ведомство обратилось в «Росатом».

После этого, в сентябре прошлого года, на всех ядерных и радиационных объектах отрасли провели внеплановые целевые проверки объектового контроля состояния систем физической защиты.

Также совместно с территориальными органами ФСБ и охраной была осуществлена проверка работоспособности комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективности сил реагирования, организовав совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей.

«Результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли и оформлены соответствующими актами», — говорится в отчете.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала кадры задержания членов международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракты летом текущего года в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии.