Сексолог рассказал о пользе секса для больных COVID-19

Занятие сексом укрепляет иммунитет и способствует активному выздоровлению при COVID-19, так как при половом контакте вырабатываются важные для организма гормоны. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-сексолог Андрей Лычагин.

«Секс улучшает иммунитет, который нужен для борьбы с COVID-19. Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина. Он способствует и поднятию настроения, и чувству привязанности. Также вырабатываются дофамин, серотонин – а это все благоприятно сказывается на иммунитете», — сказал эксперт.

Лычагин рекомендует чаще заниматься сексом при коронавирусе, если это позволяет самочувствие. При этом, по словам эксперта, важно не перегружать организм и следить за общим состоянием.

Ранее ученые из Гарварда рассказали об особенностях секса в пандемию.