Попова назвала регионы с недостаточным объемом тестирования на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией заявила, что на сегодняшний день охват тестированием на COVID-19 ниже нормы в 13 регионах России. Об этом сообщает ТАСС.
«Я вынуждена сегодня их назвать: это Кировская, Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край. Это плохой прогностический признак», — сказала она.
Однако, по ее словам, в целом по России показатель увеличивается. На данный момент он составляет 339,4 на 100 тыс. человек.
«Напомню у нас показатель, базовый уровень, это 200 на 100 тыс. населения, нельзя его снижать», — отметила глава Роспотребнадзора.
По мнению Поповой, снижение охватов может повлиять на своевременный просчет развития эпидситуации.
«При таком тестировании никакого прогноза взвешенного сделать будет невозможно», — подчеркнула она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях.