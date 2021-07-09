Попова назвала регионы с недостаточным объемом тестирования на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией заявила, что на сегодняшний день охват тестированием на COVID-19 ниже нормы в 13 регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вынуждена сегодня их назвать: это Кировская, Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край. Это плохой прогностический признак», — сказала она.

Однако, по ее словам, в целом по России показатель увеличивается. На данный момент он составляет 339,4 на 100 тыс. человек.

«Напомню у нас показатель, базовый уровень, это 200 на 100 тыс. населения, нельзя его снижать», — отметила глава Роспотребнадзора.

По мнению Поповой, снижение охватов может повлиять на своевременный просчет развития эпидситуации.

«При таком тестировании никакого прогноза взвешенного сделать будет невозможно», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях.