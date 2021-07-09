Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сделавший прививку от коронавируса человек не распространяет инфекцию.

«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Ранее Попова назвала наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».