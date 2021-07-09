Попова назвала наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Люди в возрасте от 18 до 49 лет являются самыми уязвимыми перед коронавирусом. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу... с удовольствием общаются в нерабочее время», — уточнила Попова.

По ее словам, почти половина пациентов заражаются в кругу семьи или друзей.

Ранее Попова заявила, что прививку от коронавируса в России должен сделать каждый, чтобы страна стала «самой передовой в борьбе с пандемией». По ее мнению, вакцинация – самый эффективный способ победить COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил соответствующее предложение главы Роспотребнадзора.

По данным на 9 июля в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Выздоровели 21 832 человека, умерли 726.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».