На прогулочном судне в Анапе взорвался газ

В Анапе на прогулочном судне взорвался газ, сообщает ТАСС со ссылкой на южную транспортную прокуратуру.

«Организована проверка по факту инцидента», — заявили в ведомстве.

Как сообщает «Интерфакс» также со ссылкой на источник, взрыв произошел на маломерном судне «Деметра», взорвалась газовая горелка.

«Четыре человека получили ожоги конечностей и лица первой, второй и третьей степени», — рассказал источник.

По данным РЕН ТВ инцидент произошел 25 июня, пострадали 52-летняя женщина, 33-летняя девушка, а также 42-летний и 27-летний мужчины.

Ранее мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря, экстренные службы Азербайджана начали расследование инцидента.