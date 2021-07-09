Ассоциация независимых аптек не поддержала идею размещать список средств от COVID-19 на кассах

Предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева размещать перечень лекарств на кассах аптек может повлечь за собой негативные последствия как для аптек, так и для покупателей, заявила в беседе с «Газетой.Ru» директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, данная инициатива может побудить граждан заниматься самолечением.

«Данная инициатива вызывает много вопросов. Такое непродуманное предложение может привести к неразберихе и еще большему напряжению в это непростое время. Основное противоковидное лечение проводится у нас в стационарах и через поликлиники. В этом случае лекарства закупаются за бюджетные деньги. Если мы разместим эту информацию на кассах, во-первых, это большой объем, во-вторых, мы таким образом можем отразить посыл: не ходите к врачу, а приходите в аптеку, здесь есть все о противоковидных препаратах. Разъяснительную работу среди населения, конечно, надо проводить, в том числе и через аптеки, но подходить к этому надо обдуманно и структурированно», — пояснила она.

Она отметила, что подобная инициатива может ввести в заблуждение покупателей, так как большая часть препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, отпускается по рецепту и предназначена для разных групп населения.

Ранее Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный Министерством здравоохранения России перечень лекарств от коронавируса.

В своем письме на имя главы ведомства Михаила Мурашко он отметил, что данное решение позволит клиентам аптек оперативно получать необходимую информацию, а также проверять, есть ли предлагаемые для приобретения в аптеке препараты в списке эффективных в борьбе с COVID-19.