В Австрии электричка со школьниками упала в реку, пострадали 17 человек

В австрийских Альпах поезд, который перевозил школьников, сошел с рельсов и упал в реку, из-за чего пострадали 17 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Авария произошла в долине реки Мур, в центральной части страны. Начальник местной спасательной службы рассказал, что в поезде находились 54 ребенка, 17 из них получили незначительные травмы. Отмечается, что детей быстро вытащили из воды, остальных детей вывели из поезда. В настоящий момент причина, по которой поезд сошел с путей, не называется. По имеющимся данным, рельсы могли быть повреждены из-за шторма и грозы.

Ранее в Пакистане столкнулись два поезда, в результате чего погибли 36 человек.

Инцидент произошел между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Представители железных дорог сообщили, что один состав врезался во второй поезд, который перед этим сошел с рельсов.