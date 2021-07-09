Дело экс-схимонаха Сергия рассмотрят в Москве

Верховный суд РФ постановил рассмотреть дело бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) в Измайловском районном суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство заместителя генпрокурора удовлетворить. Передать дело Романова в Измайловский суд Москвы для рассмотрения», — говорится в постановлении Верховного суда.

Ранее прокуратура просила перенести суд по делу бывшего схимонаха из Екатеринбурга в Москву из-за сторонников Сергия, которые могут дестабилизировать ситуацию.

В конце прошлого года бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства монахинь в Среднеуральском женском монастыре, который был подконтролен Сергию. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести». Свою вину он не признает.

Позднее Сергий был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии, однако продолжил совершать богослужения — несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала ситуацию захватом.

2 июля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего схимонаха Сергия, дело передали в суд.