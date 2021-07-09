СК начал проверку после избиения Шестуна в больнице

Следственный комитет России начал проверку по факту заявления прокуратуры Тверской области и осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна об избиении сотрудниками ФСИН в тюремной больнице в Торжке 21 июня. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун, передает ТАСС.

По ее словам, проверку ведет следователь следственного управления СК по городу Торжку Екатерина Тупакова, которая уже отправила в колонию медэксперта государственно-казенного учреждения Центр судебной экспертизы Александра Горячева на предмет регистрации побоев.

Шестун также добавила, что в качестве свидетелей дополнительно допрошены другие заключенные.

Ранее Юлия Шестун рассказала о том, что ее супруга избили в здании тюремной больницы в городе Торжок Тверской области. В качестве доказательства она предоставила копию опроса Шестуна, проведенного его адвокатом Алексеем Барановским 22 июня в тюремной больнице в Торжке. По словам самого Шестуна, его избил врио начальника медсанчасти Бордачев и двое подчиненных.

При этом УФСИН по Тверской области опроверг сообщения об избиении Шестуна в тюремной больнице.