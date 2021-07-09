В Забайкальском крае ввели масштабные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о вводе масштабных ограничений для бизнеса и жителей региона, а также полный запрет на массовые мероприятия и работу ночных клубов из-за роста случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба забайкальского правительства.

Так, с 9 июля по 6 августа в регионе запрещены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в исключительно в дистанционном формате.

В этот период также закроют ночные клубы, танцплощадки, детские игровые комнаты, досуговые заведения. При этом для граждан по-прежнему доступны кинотеатры, филармонии, театры, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности.

Рестораны и кафе смогут принимать посетителей исключительно с 21.00 до 6.00, а торговым центрам и рынкам позволено работать при наполняемости больше одного человека на 4 кв. м.

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